Управление миграционной службы переехало в здание на Ленина, 15 в Вологде

21.02.2018 [Общество]

Отделение адресно-справочной работы и отделение по организации оформления заграничных паспортов управления по вопросам миграции областного УМВД переехали в здание на Ленина, 15 в Вологде. Ранее они размещались на Советском проспекте, улице Зосимовской и улице Герцена.

- Для области это знаковое событие. Управление по вопросам миграции располагалось в разных зданиях, с сегодняшнего дня это подразделение работает под одной крышей. Помещения отремонтированы, здесь хорошие залы ожидания для посетителей, хорошие рабочие места для сотрудников, современное оборудование. И для граждан, и для работников созданы все необходимые условия, - отметил заместитель губернатора Вологодской области Евгений Богомазов. - Данные помещения отремонтированы и оборудованы на федеральные средства за счет содержания УМВД России по Вологодской области.

В новых помещениях работают по несколько окон приема граждан, в перспективе планируют внедрить систему электронной очереди. На стендах размещена вся необходимая информация, сообщает пресс-служба областного правительства.

Начальник управления по вопросам миграции областного УМВД Ольга Южакова рассказала, что на сегодняшний день на Ленина, 15  российские граждане могут оформить заграничный паспорт, приглашение иностранного гражданина из-за границы, разрешение для работодателя о привлечении иностранной рабочей силы. Иностранцы смогут здесь оформить или продлить визу, патент, разрешение на работу, свидетельство участника Государственной программы переселения соотечественников, свидетельство вынужденного убежища в Российской Федерации, получить консультацию по вопросам приема в гражданство Российской Федерации, разрешения на временное проживание, вида на жительство и по иным вопросам в сфере миграции.

Тэги: загранпаспорт
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