Вологжанка продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына-предпринимателя

Жительница Вологды продала квартиру, чтобы рассчитаться с многотысячными долгами сына-предпринимателя. Мужчина, оформив свой бизнес на мать, занимается установкой окон.

- В процессе ведения бизнеса мужчина накопил задолженность по договорам подряда в пользу физических лиц в размере около 800 тыс. руб. – в отделе судебных приставов по г. Вологде №2 на исполнении находилось более 20 исполнительных производств, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

В результате, не дожидаясь, пока сын-должник решит свои многочисленные проблемы, его мать, продав квартиру, сама передала деньги приставам.

УФСПП по Вологодской области напоминает, что узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на сайте ведомства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Там можно не только навести справки о себе, своих близких и партнерах, но и оплатить долг, не выходя из дома.