Жители села Едома в Шекснинском районе боятся выходить на улицу из-за кабана-секача

Жители села Едома в Шекснинском районе обеспокоены тем, что в населенный пункт регулярно наведывается крупный кабан-секач. Как сообщает районная газета «Звезда», животное уже две недели в темное время суток разгуливает по улицам, «задирается с собаками». Огромные следы копыт жители находят на придомовых дорожках и ступеньках.

Сельчане рассказывают, что буквально на днях кабан поранил собаку из деревни Маурино. После этого случая жители боятся выходить вечерами на улицу.