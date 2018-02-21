"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды

Оксан Крылова

Накануне автоэкспедиция "От Балтики до Арктики", которую возглавляет гонщик ралли "Дакар" Антон Мельников, побывала в Вологде. Антон и журналисты разных изданий, которые сопровождают его в поездке, познакомились с уникальными экспонатами музея-заповедника, прогулялись по Кремлевской площади, сфотографировались у памятника букве "О" и пообедали в "Палисаде".

Фото Newsvo. Антон Мельников держит флаг "Российской газеты".

Экспедиция стартовала 19 февраля из Санкт-Петербурга, оттуда участники направились в Тихвин, а из него в Вологду. В экспедиции Антона Мельникова сопровождают журналисты "Российской газеты" из Санкт-Петербурга и их коллеги из информационного агенства Республики Коми "БНК".

- Я еду во главе колонны. С таким составом это первая моя экспедиция, первый опыт. До этого ездили по подобным маршрутам, но представители - автолюбители автоклубов. Чтобы вот так взяли и поехали журналисты - первый раз. Я один профессиональный гонщик. Всего нас 13 человек, - рассказал корреспонденту Newsvo Антон Мельников. - Какова цель этой поездки? - Рассказать всей стране, об отдыхе у нас, о том, что больше внимания нужно уделять потрясающему северу, откуда мы все вышли, его красотам, его истории и его людям. О том, что всю эту красоту можно увидеть, комфортно передвигаясь на любом автотранспорте, показать развитую туристическую инфраструктуру.

Правда, во время экспедиции выяснилось, что маршрут далеко не всегда комфортный. Так, по пути из Вологды в Тотьму у одной из машин пробило колесо.

Участник экспедиции Александра Савеня рассказала, что маршрут построен по такому принципу, чтобы в каждом городе увидеть такое, о чем даже не все местные жители порой знают:

- И об этом уникальном мы дальше будем рассказывать. Хранители Вологодского) музея-заповедника произнесли замечательную фразу: "Экспонат уникален, но о нем мало кто знает, потому что никто не рассказывает. Мы будем рассказывать. Да, Вологда сама по себе уникальна и красива, но есть какие-то точечные моменты, которые хочется поднять, сделать публичными и как можно большему количеству людей рассказать о них. Мы бесконечно благодарны тому, что нас пустили в фонды хранилища музея-заповедника и показали экспонат, который выставлялся, в принципе, дважды. О нем мало кто знает: это китовый позвонок 19 века, расписанный библейскими сюжетами. Уникальная вещь! Показали нам Царские врата, которые в 19 веке были вывезены из Устьинского монастыря и этим фактом спасены. Они в постоянной экспозиции. Мы увидели уникальную вещь - Троицу Зырянскую! Где еще можно увидеть такие вещи? - Дело в том, что не так часто журналисты стали выезжать. Журналистика превращается в сидячую работу, это неправильно! Мы, журналисты, должны ездить, искать и смотреть что-то новое, искать интересных людей, искать красоты. Мы хотим почувствовать на себе то самое знаменитое северное притяжение, хотим увидеть северную природу, обычаи северных народов, попробовать блюда балтийской и арктической кухни. Это то, зачем мы и едем. Это не просто пробег на машинах, это целая экспедиция, у которой есть идея, цели, задачи. И, самое главное, что у нас будет такая долгая точка: мы планируем по итогам нашей экспедиции не только сделать бортовой журнал, который оформит петербургский художник родом из Коми Павел Линтебош. Этот бортовой журнал возьмет в свою экспозицию музей Арктики и Антарктики в Петербурге, плюс мы откроем фотовыставку, которую продублируем в Сыктывкаре, и эту же фотовыставку мы откроем в Архангельске, - рассказала ее коллега Анжелика Гурская.

Идея взять в автоэкспедицию журналистов родилась в Сыктывкаре, ее поддержала"Российская газета" в Санкт-Петербурге. Участники экспедиции рассказали, что в дороге не просто, но и не скучно: коллеги рассказывают друг другу репортажные байки, заезжают в местные кафе и тестируют точки туристического общепита.

На вопрос, что больше всего запомнилось в экспедиции, Антон пока ответить не может - прошло слишком мало времени, говорит он:

-Наше путешествие еще, можно сказать, только в начале пути, поэтому объективно сказать пока сложно, итоги подведем, когда проедем весь маршрут и увидим все запланированное. Но однозначно могу сказать, я благодарен, что мне доверили выстрелить из артиллерийского орудия Петропавловской крепости.

Из Вологды автоэкспедиция направилась в Тотьму:

Дальше их ждут Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск, Визинга, Сыктывкар, Сосногорск, Ухта, Печора, Усинск, Новикбож, Нарьян-Мар. На внедорожниках участники планируют добраться до исчезнувшего города Пустозерск в Ненецком автономном округе.