Директором новой школы на Северной в Вологде стала Елена Калистратова

21.02.2018 [Общество]

Во время публичного отчета администрации Вологды за 2017 год, который состоялся в понедельник, собравшимся представили директора новой школы на улице Северной, 34а, которая должна открыться 1 сентября. Эту должность заняла Елена Калистратова из Кичменгского Городка, последние несколько лет она живет и работает в Вологде.

Школа была официально зарегистрирована в налоговой 1 февраля 2018 года как МАОУ "Центр образования № 42", Елена Калистратова уже числится там директором. С 2014 по 2016 год Елена Ивановна работала директором АОУ ВО ДОД «Региональный центр дополнительного образования детей, сейчас она занимает должность руководителя отдела социализации и воспитания в МБУ ДО «Информационно-методический центр» в Вологде.

Ранее Елена Калистратова руководила Грязовецким домом-интернатом для престарелых и инвалидов (ликвидирован в 2015 году). Также она числится председателем ликвидационной комиссии Берсеневской общеобразовательнйо школы в поселке Гаражи Кичменгско-Городецкого района (учреждение работало с 2001 по 2010 гг.)

Тэги: школы, образование
Сюжет: школа на Северной
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