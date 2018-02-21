В Вологде двое грабителей, представившись сотрудниками госнаркоконтроля, отобрали у прохожего 200 рублей

В Вологде будут судить двух молодых людей, которые ограбили прохожего, представившись сотрудниками госнаркоконтроля.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. 21-летний и 29-летний обвиняемые подошли к незнакомому мужчине и, представившись сотрудниками госнаркоконтроля, стали требовать у него телефон, якобы для просмотра исходящих звонков.

- После того, как потерпевший ответил отказом, обвиняемые схватили его за горло и нанесли несколько ударов кулаками в область головы. Далее обвиняемые стали требовать у потерпевшего указать место, где находятся закладки с наркотиками, опасаясь дальнейшего применения насилия, потерпевший указал первое, что пришло в голову. После осмотра указанного потерпевшим места наркотики обнаружены не были и обвиняемые потребовали у последнего показать содержимое карманов, а после того, как из кармана брюк потерпевший достал 200 рублей, обвиняемые похитили данные денежные средства, - сообщает прокуратура Вологды.

С похищенным имуществом обвиняемые с места преступления скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сейчас его материалы направлены в Вологодский городской суд.