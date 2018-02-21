В Вологде двое грабителей, представившись сотрудниками госнаркоконтроля, отобрали у прохожего 200 рублей

21.02.2018 [Происшествия]

В Вологде будут судить двух молодых людей, которые ограбили прохожего, представившись сотрудниками госнаркоконтроля.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. 21-летний и 29-летний обвиняемые подошли  к незнакомому мужчине и, представившись сотрудниками госнаркоконтроля, стали требовать у него телефон, якобы  для просмотра исходящих звонков.

- После того, как потерпевший ответил отказом, обвиняемые схватили его за горло и нанесли несколько ударов кулаками в область головы. Далее обвиняемые стали требовать у потерпевшего указать место, где находятся закладки с наркотиками, опасаясь дальнейшего применения насилия, потерпевший указал первое, что пришло в голову. После осмотра указанного потерпевшим места наркотики обнаружены не были и обвиняемые потребовали у последнего показать содержимое карманов, а после того, как из кармана брюк потерпевший достал 200 рублей, обвиняемые похитили данные денежные средства, - сообщает прокуратура Вологды.

С похищенным имуществом обвиняемые с места преступления скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сейчас его материалы направлены в Вологодский городской суд.

Тэги: грабеж, наркоконтроль
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Полгода следствия: в сокольской ГИБДД из документов по ДТП пропало важное видео
В Вологде полиция возбудила уголовное дело о растрате в школе №1
Рейтинговое агентство RAEX отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин»
В Вологде будут судить бывшего сотрудника ДПС, избивавшего водителей-нарушителей
В воскресенье в Вологде будут работать несколько площадок, посвященных масленице
В Череповце вырубают уникальный лес в черте города
Администрация Белозерского района объявила аукцион на покупку "Митсубиси Аутлендер" за 2,1 млн рублей
В капитале банка «Северный Кредит» не досчитались 5 млрд рублей
В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы
Восемь человек получили травмы в ДТП в Бабаевском районе
20.02.2018 [Политика]

Экс-начальник департамента сельского хозяйства области Николай Анищенко стал замом главы администрации Вологодского района

1826
0
20.02.2018 [Происшествия]

Житель Бабушкинского района незаконно вырубил леса на 2 млн рублей

718
0
20.02.2018 [Общество]

Дома и вазы: администрация Вологды размещает объявления о продаже муниципального имущества ВКонтакте

1661
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды
Директором новой школы на Северной в Вологде стала Елена Калистратова
В Вологде двое грабителей, представившись сотрудниками госнаркоконтроля, отобрали у прохожего 200 рублей
Сокольчанин хотел подарить на Новый год гашиш подруге, сидящей в СИЗО
В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
В Череповце задержали 25-летнего молодого человека, напавшего с ножом на школьника
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
 
21.02.2018 [Общество]

"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды

95
0
21.02.2018 [БлогоVO]

Геноцид русских

15
0
20.02.2018 [Обзор Прессы]

Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе

682
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика