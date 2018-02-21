Сокольчанин хотел подарить на Новый год гашиш подруге, сидящей в СИЗО

В Вологде будут судить сокольчанина, который решил подарить на Новый год своей подруге, находящейся под следствием, 0,8 грамма гашиша. Инцидент произошел в декабре 2017 года в следственном изоляторе №2.

По версии следствия, в октябре 2017 года 31-летний житель Сокола приобрел в Волгограде гашиш массой 0,87 грамма, привез его домой и хранил в своей квартире.

- В конце декабря 2017 года обвиняемый решил подарить данное наркотическое средство в качестве подарка на Новый год своей знакомой, содержащейся на тот момент под следствием в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Вологодской области. С целью реализации своего преступного умысла сокольчанин, находясь по месту жительства, разделил гашиш на 7 частей и для того, чтобы скрыть наркотик от сотрудников администрации следственного изолятора, поместил его в полимерный пакет и перемешал с орехово-фруктовой смесью, - сообщает прокуратура Вологды.

«Подарок» обвиняемый привез в Вологду и через посредницу, которая не знала о преступном умысле, передал пакет инспектору следственного изолятора, чтобы тот отдал его заключенной. Гашиш обнаружили во время досмотра передачи, было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Сбыт наркотиков, совершенный в следственном изоляторе». Материалы дела переданы в Вологодский городской суд.