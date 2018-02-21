В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры

21.02.2018 [Общество]

В Вологде к визиту полпреда президента горевший памятник архитектуры на Чернышевского, 2 затянули баннером, имитирующим фасад здания. Фото выложили в соцсеть жители:

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов приезжает в Вологду 21 февраля. Приезд высокопоставленного чиновника в понедельник анонсировал губернатор Олег Кувшинников.

- Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов прибыл с рабочей поездкой в Вологодскую область. Цель ее - мониторинг реализации «майских» указов Президента РФ, выполнения поручений и стратегических инициатив Главы государства на территории региона, направленных на повышение качества жизни населения. 
Вместе с Александром Дмитриевичем посетим ряд социальных объектов, а также проведем несколько совещаний, - написал глава региона сегодня на своей странице в соцсети.

Тэги: чиновники, памятники архитектуры
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