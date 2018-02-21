В Череповце задержали 25-летнего молодого человека, напавшего с ножом на школьника

В Череповце накануне вечером задержали 25-летнего молодого человека, с ножом напавшего на подростка.

Напомним, инцидент произошел 19 февраля около половины седьмого вечера в подъезде жилого дома на улице Краснодонцев. 14-летний подросток собирался играть в хоккей с друзьями и, забрав дома спортивные принадлежности, пошел на каток. На улице Краснодонцев его встретил незнакомый мужчина, позвал его в подъезд жилого дома и нанес мальчику ножевое ранение. Подросток вышел на улицу и встретил знакомую девушку, она оказала ему помощь, пытаясь остановить кровотечение. Ребята позвонили по телефону матери подростка, мальчик рассказал о произошедшем и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

- В течение суток следователи тщательно собирали информацию о произошедшем, ее анализ позволил установить направление поисков подозреваемого. В результате организованных по поручению следователей СКР оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по г.Череповцу мужчина, подозреваемый в совершении преступления, был найден. Им оказался 25-летний официально нигде не трудоустроенный молодой человек, приехавший из Вожегодского района, но проживавший в последнее время в Череповце, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Причины конфликта выясняют следователи. Задержанный признался, что ударил школьника ножом, но утверждает, что был в тот момент очень зол и пьян, и поэтому ничего не помнит.