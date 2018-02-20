Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ

На сегодняшний день в области зарегистрировано 3683 человека с ВИЧ, из них 70 - в 2018 году. Эту цифру смело можно умножать на пять, говорят сотрудники Вологодского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

«Когда мне было 19 лет, я начала встречаться с молодым человеком. Мы оба сидели на игле. Потом выяснилось, что у него ВИЧ. Я не пошла в СПИД-центр, была уверена, что раз у него вирус, то и у меня он есть. А потом забеременела, сдала анализы, они оказались отрицательными. Три года стояла на учете. Потом сняли. Ребенка родила, через 7 лет ситуация повторилась. Уже с другим партнером. Как и я, он был наркоманом. У него обнаружили ВИЧ. Меня опять на три года поставили на учет. Я всегда свои иглы использовала. А он мне признался, что одной иглой кололся со своими друзьями. Так и подхватил», - рассказывает заключенная второй колонии в Паприхе.

Такие случаи, как у этой девушки, очень редки, обычно ВИЧ заражаются сразу - через иглу наркомана, незащищенный половой акт или нестерильные приборы в салонах красоты, говорят специалисты.

О способах передачи ВИЧ, о болезни, о том, как от нее защититься, заключенным колонии №2 рассказали сотрудники Вологодского отделения Российского Красного Креста.

В тюрьмах достаточно сложная ситуация с ВИЧ. Многие сидят за наркотики, а заражение вирусом через иглу - один из самых распространенных способов передачи болезни. Вакцины от ВИЧ-инфекции нет. Но, тем не менее, жить с этой болезнью можно. Терапия помогает снизить уровень вируса в крови до такого значения, что человек может жить полноценно и практически не замечать влияния болезни. Но важно, чтобы эта болезнь не передавалась дальше.

Во второй колонии почти половина женщин имеют наркотическую зависимость. Некоторые вообще отрицают, что через иглу можно подцепить заразу. «У меня всегда свой баян», - говорят они. Однако женщины-наркоманки живут с такими же наркозависимыми, и о состоянии их здоровья они не знают.

«По состоянию на сентябрь 2017 года Вологодская область находится на втором месте по темпам распространения ВИЧ-инфекции в России. Четверть всех инфицированных находится в местах лишения свободы. Наряду с этим, за последний год количество случаев передачи ВИЧ в Вологодской области от матери к ребенку возросло в пять раз», - таковы официальные данные.

Представители Вологодского отделения Российского Красного Креста при поддержке Фонда президентских грантов сейчас реализуют проект "Профилактика ВИЧ-инфекции среди осуждённых женщин, находящихся в местах лишения свободы".

«Большинство осужденных женщин происходят из уязвимых слоев населения. Многие пережили физическое и сексуальное насилие, имеют опыт употребления наркотиков и проституции. Пока они находятся здесь, есть возможность заняться профилактической работой и с теми, кто уже заражен, и с теми, кто находится в группе риска», - говорит координатор проекта, член Общественной палаты Игорь Трофимов.

На тренингах сотрудники Красного креста не только рассказывают заключенным женщинам о болезни, но и показывают, как от нее защититься. «Доверяй, но надевай», - лозунг партнеров проекта. Мастер-класс по выбору презерватива и его правильному использованию – неотъемлемая часть тренинга. При этом в России даже взрослые люди не всегда понимают, что предохранение необходимо не только в случае нежелательной беременности. Запрета на свидания у осужденных больных нет, это не предусмотрено законом. Чтобы ВИЧ не распространялся, партнеры проекта оставили в комнате для свиданий коробку презервативов - в надежде, что их информация будет услышана.