Вологжане впервые пробились в финал Первенства России по баскетболу среди игроков 2002 г.р.

Юношеский баскетбольный клуб «Чеваката-Бульдоги» пробился в финал Первенства России среди игроков 2002 г.р.

В полуфинальном раунде, который проходил в Курске с 13 по 19 февраля, «Бульдоги» одержали 4 победы в 5 матчах: 88:65 - в матче против сборной Белгородской области, 69:65 - в матче с "Санкт-Петербург-2", 75:65 - в матче со сборной Волгоградской области, 83:69 - в матче со сборной Тульской области. Вологжане уступили лишь хозяевам площадки, сборной Курской области 58:89, команде, которая и заняла первое место в нашей группе.



Благодаря удачному выступлению в Курске, юношеская Сборная Вологодской области вышла в финал.