В Вологде и Череповце в 2018 году может появиться «Муниципальная стража»

20.02.2018 [Общество]

В Вологде и Череповце в 2018 году начнется работа по реализации проекта «Муниципальная стража». Об этом во время своего отчета перед депутатами ЗСО рассказал начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев.

- Рассказывая об итогах работы, Виктор Пестерев заявил о намерении создать специализированный правоохранительный колледж. Кроме того, при поддержке губернатора Олега Кувшинникова, правительства области, Законодательного Собрания  в 2018 году будет запущен проект «Муниципальная стража». Это специализированные подразделения по охране общественного порядка, - прокомментировал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.- В целом, коллектив полиции показал хорошие результаты работы, а главное, по итогам опросов общественного мнения, количество жителей области, доверяющих полиции, составляет 70%. Это самая высокая оценка деятельности и результатов работы нашей полиции, - прокомментировал председатель ЗСО Андрей Луценко.

«Муниципальная стража» — это подразделения по охране общественного порядка, которые создаются при органах местного самоуправления и призваны помогать полиции. Такая структура создана в Белгороде, по предыдущему месту службы генерала Пестерева.

Во многом работа стражи там похожа на работу добровольных народных дружин, следивших за порядком в советские годы. Основное отличие — в статусе. Сотрудники «Муниципальной стражи» проходят специальную подготовку. Кроме работы с УВД Белгорода, «Муниципальная стража» также занимается охраной объектов, заключая договора с предприятиями различных форм собственности. Муниципальное учреждение имеет схожую структуру с органами управления внутренних дел. Кроме того, все патрули данного структурного подразделения Белгорода включены в единую дислокацию патрулирования органов внутренних дел.

Тэги: УМВД, полиция
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