Дома и вазы: администрация Вологды размещает объявления о продаже муниципального имущества ВКонтакте

Департамент имущественных отношений реализует муниципальную собственность через соцсеть ВКонтакте. Группа «Продажа, аренда муниципального имущ-ва Вологды» была создана летом 2017 года, однако о ней мало кто знает, поэтому пока там чуть более 200 человек.

В группе можно найти информацию о том, какие здания сейчас выставлены на продажу. Это, в том числе, подвалы жилых домов, о которых Newsvo писал в августе 2017 года. Подвалы многих жилых домов в Вологде находятся в муниципальной собственности, хотя правовой статус подвального помещения определяет его назначение, а не возможность приспособить его под разные нужды. Напомним, что подвал - это общедомовое имущество, и все сделки с ним могут происходить только по решению общего совета собственников жилья.

Тем не менее, администрация города продолжает продавать подвалы. Так, 18 января в группе появилось объявление о продаже нежилого помещения подвалов на ул. Преображенского, 47 и Петрозаводской, 4 (см. скриншот в галерее). Получено или нет согласие жильцов на их продажу, неизвестно. Отметим, что если вы живете в этих домах, вы можете уточнить этот вопрос и, если такого согласия нет, обратиться в суд.

Еще одним интересным лотом являются четыре вазы, которые произведены в Финляндии, их планируют продать за 13 100 рублей. Откуда в муниципальном имуществе города Вологды взялись эти вазы, можно только догадываться.

В группе также выкладывают информацию о продаже домов с обременением - таковыми являются памятники архитектуры. Так, 8 февраля появилась информация о том, что продается деревянный дом на проспекте Победы, 16. Это выявленный памятник культурного наследия - Дом Дмитриева (II пол. XIX в.).

После ремонта дом мало напоминает памятник архитектуры:

Пр. Победы, 16. Фото до и после ремонта. Фото справа: vologda.2map.su.

Здание продается с обременением за 27 989 800 рублей. В эту сумму входит цена двухэтажного бревенчатого административного здания - 3 490 900 и цена земельного участка - 24 498 900 рублей.