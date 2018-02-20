С 1 января в Вологодской области было сокращено 115 сотрудников ГИБДД

В Вологодской области в рамках реформирования системы ГИБДД были сокращены 115 сотрудников. Большая часть из них уже устроена на работу в другие подразделения.

- Сокращение коснулось, в основном, подразделений ГИБДД области. Было сокращено 115 единиц, это существенно, но мы провели сокращение таким образом, чтобы сохранить, прежде всего, территориальное звено, наружные службы ДПС. Сохранена рота ДПС и в Череповце, и в Вологде, все структуры, которые раньше были взводами ДПС, тоже сохранены, это и Сокол, и Великий Устюг. Сокращение, в основном, коснулось областного аппарата. В системе УМВД 4% некомплект, поэтому мы занимаемся трудоустройством, из 115 сотрудников в данный момент не решен вопрос всего с шестью. Они пока выбирают: или воспользоваться правом пенсии, или воспользоваться выбором вакантных должностей, - рассказал сегодня во время отчета перед депутатами ЗСО начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев.

Напомним, в последний день 2017 года президент России подписал указ, который определял новую предельную штатную численность сотрудников МВД. По данным федеральных СМИ, всего по России «новогоднее» сокращение коснулось 10 тысяч человек.