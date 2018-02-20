Чиновников администрации Вологды обязали давать ответы жителям в течение двух недель

Чиновников администрации Вологды с 1 марта обяжут готовить ответы на обращения жителей за 14 дней вместо месяца.

- У сотрудников администрации сейчас есть месяц для подготовки ответа на любое обращение, но все мы понимаем, что это очень долго. Иногда через месяц человеку ответ вообще не нужен. Поэтому я прошу с 1 марта сократить сроки ответов вдвое, то есть до 2 недель, - поручил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Во время публичного отчета в рамках проекта «Команда губернатора: Ваша оценка» Сергей Воропанов подробно рассказал о результатах работы городских властей за 2017 год. Отдельные блоки были посвящены сферам градостроительства, городского хозяйства, экономике, финансам и имущественным отношениям, а также гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба городской администрации.

Самой обсуждаемой стала коммунальная сфера. В 2017 году в Вологде были отремонтированы 8 участков улиц, 51 двор. Были благоустроены Ковыринский парк и площадь Чайковского в рамках проекта «Городская среда». Закуплены 43 новых автобуса на средства как частных перевозчиков, так и муниципального бюджета. Но именно претензиям к работе общественного транспорта были посвящены вопросы общественников из зала.

- Главная наша задача – навести порядок с общественным транспортом. За один год, ее, конечно, не решить. В 2017-м рынок пассажироперевозок начал чувствовать себя увереннее, будем продолжать. Планируем в этом году закупить не менее 15 новых автобусов и ввести единую систему оплаты проезда – это необходимо и для нормальной работы, и для удобства пассажиров. Еще одна задача - продолжить решение проблемы вологодских пробок. Для этого необходимо расширить не менее 3-х узких мест на городских дорогах, как в прошлом году мы это сделали с улицей Гончарной», - рассказал Сергей Воропанов.

В финансовой сфере одним из важнейших направлений работы в 2017 году стало сокращение муниципального долга. Расходы на его обслуживание удалось снизить на 38 млн рублей благодаря переходу с дорогих кредитов на дешевые. Эта же задача поставлена и на 2018 год. Также пополнять бюджет необходимо за счет активной продажи и сдачи в аренду неиспользуемого муниципального имущества. В 2017 году эта работа принесла в бюджет более 400 миллионов рублей.

В 2018 году городские власти планируют войти в федеральную программу по строительству детских садов. Заявка на три объекта: в районе Охмыльцево-Чернышово, улицах Северной и Молодежной - уже подписана губернатором Олегом Кувшинниковым и отправлена в Министерство образования.

Сергей Воропанов также отметил успехи Вологды в спортивной сфере – сейчас физкультурой постоянно занимается более 30 % жителей. Но важно сделать спорт еще более доступным. Для этого необходимо, чтоб на открытых спортивных площадках с детьми занимались тренеры, работающие в муниципальных спортивных учреждениях. Эта работа должна стартовать уже с 1 апреля.