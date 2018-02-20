Знания по географии Вологодской области жители смогут проверить 3 марта

3 марта все желающие смогут проверить свои знания по краеведению. Тест по географии Вологодской области, который организаторы называют диктантом, состоится в здании ВоГУ на проспекте Победы, 37.

От какого слова происходит Вологда, где находится единственный в России музей поэта Игоря Северянина – всего в тесте будет 30 вопросов. Из них 10 вопросов будут относиться к географии города Вологды и 20 - к Вологодской области.

Диктант подготовили представители клуба Российского географического общества г. Вологды.

На решение теста у вологжан будет не более 45 минут. Общее время проведения акции, включая инструктирование участников – 60 минут. Участники диктанта могут не указывать своё имя, работы проверят преподаватели географии.

Результаты теста будут опубликованы ВКонтакте через 14 дней, собщает пресс-служба Молодежного парламента Вологды.

Начало диктанта в 11 часов. Регистрация не требуется. Каждый участник получит сертификат о прохождении.