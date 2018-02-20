Житель Бабушкинского района незаконно вырубил леса на 2 млн рублей

В Бабушкинском районе полиция задержала мужчину, незаконно вырубившего более 200 деревьев, сообщает региональное УМВД.

Заявление о незаконной рубке леса в 15 километрах от деревни Крюково поступило в дежурную часть ОМВД России по Бабушкинскому району от работников участкового лесничества. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- Полицейские выяснили, что неизвестные незаконно срубили 228 деревьев различных пород общим объемом свыше 450 кубометров. Ущерб составил порядка 2 миллионов рублей. Незаконная рубка была совершена на границе с другой делянкой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина рассказал, что вырубил лес свыше нормы, разрешенной по документам, за границей выделенного участка. Вывезти деревья он не успел.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с выплатой крупного штрафа, сообщает областное УМВД.

Впрочем, мужчина вполне может получить условный срок, как, например, депутат из Никольского района Иван Щукин, незаконно вырубивший 115 сосен, приговор в отношении которого вступил в законную силу 10 января 2018 года. Его также судили по по ч.3 ст. 260 УК РФ.