В череповецкой ГИБДД опровергают факт столкновения полицейской машины с трамваем

20.02.2018 [Происшествия]

В череповецкой ГИБДД опровергли факт ДТП, в котором полицейская машина столкнулась с трамваем. Корреспонденту Newsvo сообщили, что такого ДТП зарегистрировано не было.

О столкновении сообщила вчера в группе "ДТП Череповца" в соцсети ВКонтакте жительница города, выложив фотографию. По словам девушки, полицейская машина врезалась в трамвай на перекрестке улицы Комарова и проспекта Победы: 

Автор сообщения написала, что "Автомобиль отъехал назад, у них там царапина на бампере". Еще один череповчанин рассказал в комментариях, что «видел момент аварии, они ехали без сирены».

Однако спустя несколько часов пост об этом ДТП был удален из группы. Рассказать об аварии автор фото отказалась, ответив Newsvo, что это "не такое уж и крупное ДТП". Публиковать фото ДТП девушка также не разрешила. Однако оно уже было опубликовано в нескольких вологодских СМИ.

Тэги: ДТП, полиция
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