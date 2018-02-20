Вологодские депутаты предлагают увеличить штрафы для предпринимателей, работающих без лицензии

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой ужесточения наказания для предпринимателей, которые работают без лицензии.

- Сегодня мы поддержали и направляем в Государственную Думу нашу законодательную инициативу о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Мы предлагаем увеличить штрафы за незаконное предпринимательство, а также за незаконное осуществление деятельности без специального разрешения, лицензии, в тех случаях, когда это требуется. Действующие сегодня штрафы по данным статьям – 500 рублей, максимум – 2 тысячи, мы предлагаем увеличить эти суммы от 3 до 5 тысяч рублей, - рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Законопроект направлен на ужесточение ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе в сфере перевозок такси. По словам депутатов, принятие такого закона поможет обеспечить безопасность перевозки пассажиров и снизить число предпринимателей, уклоняющихся от налогов.