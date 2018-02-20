В Череповце пьяный водитель пытался дать сотруднику ДПС 500 рублей

В Череповце вынесли приговор мужчине, который пытался дать взятку сотруднику ДПС.

Как сообщает облатсная прокуратура, в конце декабря 2017 года сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Череповецкому району на автодороге «Вологда-Новая Ладога» около деревни Войново Череповецкого района остановили пьяного водителя. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде.

В этот раз мужчина решил избежать наказания, предложив сотруднику ДПС взятку в 500 рублей - деньги он положил на сидение. Сотрудники ДПС оставили протокол, в итоге череповчанина признали виновным в двух преступлениях.

- Мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 38 житель города Череповца признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки лично, не превышающей десяти тысяч рублей). Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении, раскаялась в содеянном, - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Череповчанину назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года со штрафом в размере 20 000 рублей в пользу государства.