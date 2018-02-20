В Череповце неизвестный мужчина напал на школьника с ножом: подросток в реанимации

20.02.2018 [Происшествия]

В Череповце неизвестный мужчина с ножом напал на школьника. По данным следствия, накануне около половины седьмого вечера в подъезде жилого дома на улице Краснодонцев между мужчиной и 14-летним подростком произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес подростку несколько ножевых ранений.

Мальчик позвонил маме и на скорой был госпитализирован в реанимацию.

- Какое состояние ребёнка пока не знаем, нас не допускают. По предварительной версии, подросток планировал идти на тренировку, ни какого знакомства не планировал,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".

В настоящее следователи устанавливают все обстоятельства, разыскивают очевидцев и свидетелей произошедшего, ведутся поиски злоумышленника.

Тэги: нападение
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