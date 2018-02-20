Вологжанки стали бронзовыми призерами Чемпионата России по торболу

20.02.2018 [Спорт]

С 14 по 18 февраля в Московской области проходил Чемпионат России по торболу. Вологодскую область на этих соревнованиях представляла команда из Грязовецкой школы-интерната для людей с ОВЗ по зрению под руководством тренера Елены Удодовой.

На групповом этапе наши девушки встречались с командами из Ленинградской, Калужской, Московской, Ярославской областей и Краснодарского края. Раунд плей-офф для вологодской команды начался с полуфинала, в котором девушки уступили будущему победителю Чемпионата - сборной Калужской области (3:8).

В матче за третье место вологжанки обыграли соперниц из Краснодарского края - 5:2.

Торбол — игра для слепых и слабовидящих; являющаяся эволюцией игры голбол. Отличие от голбола заключается в натянутых поперек поля, в средней его части, на некоторой высоте шнурах (их несколько, но обычно три — в конце зоны нападения каждой из команд и в центре поля) с колокольчиками, задевать которые (шнур и колокольчик) мяч не должен, то есть мяч должен именно катиться по полу. Если он и подлетает вверх, то это не считается нарушением, если не задеты шнуры и мяч не перелетает их сверху. В обоих видах спорта скачущий мяч имеет штрафные санкции. Мяч легче и меньше, чем в голболе. Размеры площадки для игры тоже меньше: 16 м на 7 м.

Тэги: торбол
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