Экс-начальник департамента сельского хозяйства области Николай Анищенко стал замом главы администрации Вологодского района

20.02.2018 [Политика]

Экс-начальник департамента сельского хозяйства области Николай Анищенко стал замом главы администрации Вологодского района.

- Сегодня представил коллегам заместителя руководителя администрации Вологодского района по народно-хозяйственному комплексу, который в первую очередь будет курировать сферу сельского хозяйства - Николая Ивановича Анищенко. Совет директоров сельскохозяйственных предприятий полностью поддержал это решение! – написал вчера на своей странице в соцсети глава администрации Вологодского района Сергей Жестянников.

Напомним, в 2016 году Николай Анищенко проходил подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, он три года выдавал субсидии предприятию, которое не имело на них права.

Как сообщал сайт генпрокуратуры, в 2011-2013 годах ООО «Славынево» в рамках реализации программы развития агропромышленного комплекса Вологодской области получило субсидии на возмещение части затрат по кредитам и займам на общую сумму более 770 тысяч рублей. Вместе с тем указанное общество не соответствует критериям государственной программы, так как не относится к организациям агропромышленного комплекса. Во время прокурорской проверки выяснилось, что дочь Николая Анищенко являлась учредителем предприятия, а его супруга в течение нескольких лет работала в этой организации.

Кроме того, как сообщала генпрокуратура, в 2013-2015 годах Анищенко, препятствуя деятельности ООО «Агропромышленная корпорация «Вологодчина», неоднократно принимал неправомерные управленческие решения об отказе организации в предоставлении субсидий.

В отношении чиновника было возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Однако в ходе следствия выяснилось, что большинство обвинений не имели под собой оснований. В сентябре 2017 года Вологодский городской суд приговорил Анищенко к штрафу в 120 тыс. руб. по одному из обвинений -  неправомерное оказание консультационных услуг, которые департаменту сельского хозяйства предоставляла дочь чиновника — младший научный сотрудник института РАН.

Как считает гендиректор Вологодского комбината хлебопродуктов Сергей Николаев, дело в отношении Николая Анищенко было заказным:

- Где эта липовая корпорация и ее шустрые мальчики-инвесторы? Пацаны кинули почти на миллиард рублей вологодские банки, предприятия, региональный пенсионный фонд и безнаказанно смылись на Канары через фиктивные банкротства. Даже за туалетную бумагу не заплатили поставщикам до сих пор! А Николаю Ивановичу Анищенко за то, что не дал очередным московским жуликам растащить деньги вологодского областного бюджета, сберег 60 млн.рублей и достойно прошел через заказное уголовное преследование надо медаль давать, извиниться хотя бы!

Тэги: правительство области, коррупция
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