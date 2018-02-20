В Череповце задержали 21-летнюю девушку с крупной партией наркотиков

21-летняя жительница Череповца подозревается в незаконной торговле наркотиками. Девушку задержали в Индустриальном районе города.

- При личном досмотре, в присутствии двоих понятых, сотрудники полиции обнаружили в сумке женщины и изъяли несколько маленьких полиэтиленовых пакетиков с веществом голубого цвета, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Экспертиза показала, что в пакетиках – наркотик синтетического происхождения общей массой порядка 13,9 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» п. Г. ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

Череповчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.