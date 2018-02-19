Выставка, посвященная истории вологодского масла и кружева, открылась в областном архиве

В Государственном архиве Вологодской области открылась выставка, посвященная истории вологодского кружева и масла.

- Экспонатами стали фотографии вологодского кружева дореволюционного времени, изделия фабрики "Снежинка", документы XIX, второй половины XX веков о вологодском масле: что было до него - Парижское масло, автографы основоположника вологодского масла Николая Верещагина и многое другое,- рассказали организаторы выставки.

Экспозиция приурочена к празднованию столетия архивной службы.

Познакомиться с историей вологодского масла и кружева можно будет до июня по адресу: Мальцева,17.

Вход свободный. Требуется предварительная запись: 21-10-28; 21-05-00