Выставка, посвященная истории вологодского масла и кружева, открылась в областном архиве

19.02.2018 [Культура]

В Государственном архиве Вологодской области открылась выставка, посвященная истории вологодского кружева и масла.

- Экспонатами стали фотографии вологодского кружева дореволюционного времени, изделия фабрики "Снежинка", документы XIX, второй половины XX веков о вологодском масле: что было до него - Парижское масло, автографы основоположника вологодского масла Николая Верещагина и многое другое,- рассказали организаторы выставки.

Экспозиция приурочена к празднованию столетия архивной службы.

Познакомиться с историей вологодского масла и кружева можно будет до июня по адресу: Мальцева,17.

Вход свободный. Требуется предварительная запись: 21-10-28; 21-05-00

Тэги: вологодское масло, кружево, архив
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