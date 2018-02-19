В Вологде опубликовали проекты благоустройства 25 общественных пространств

19.02.2018 [Общество]

На новостном сайте администрации города Вологда.рф опубликовали проекты благоустройства 25 общественных пространств города. Макеты пронумерованы в той последовательности, в которой они будут размещены в анкетах для рейтингового голосования, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кликнув на зеленый маркер на карте, можно увидеть, как будет выглядеть территория после ремонта. Ниже размещены дополнительные  3D- модели общественного пространства, проект ремонта и описание благоустройства. Также рядом с картой находится список 89 счетных участков, где 18 марта  будет организовано рейтинговое голосование. 

Площадки, которые внесены в пятилетнюю федеральную программу «Городская среда», расположены в разных частях города.

Так, например, предлагается провести капитальный ремонт бульвара на улице Ильюшина. Согласно проекту, на этой территории будут созданы площадки для отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки. Также запроектированы спортивная и детская площадки со специальным покрытием из резиновой крошки, площадка для отдыха и территория для проведения массовых мероприятий и ярмарок.

В списке для голосования также есть проект благоустройства Фрязиновского парка. Согласно проекту, на территории будут обустроены две входные группы. По самому парку планируется проложить транзитные пешеходные дорожки, пересекающие его из одного конца в другой, а также прогулочные тропинки. Запроектирована и спортивная кольцевая дорожка для занятий на велосипеде и роликах, строительство детской площадки.

Второй раз в проект «Городская среда» внесли Ковыринский парк. Новый проект по благоустройству затрагивает, в основном, южную часть парка, а также периметр вдоль улиц Щетинина, Гагарина, Лечебной. На пересечении улиц Гагарина и Щетинина будет обустроен вход в парк. Участок, прилегающий к усадьбе Засецких, будет благоустроен в стиле 19 века и планировочно соединен с входной группой стадиона «Витязь». Также на территории Ковыринского сада запланирована площадка для выгула собак.

Сейчас жители могут детально изучить предлагаемое благоустройство этих территорий и определиться, какие необходимо отремонтировать уже в 2018 году. В бланке для голосования они смогут отметить не более трех пространств. Количество голосов,  отданных за каждый проект, повлияет на рейтинг, в соответствии с которым и будет идти ремонт в ближайшие пять лет по программе «Городская среда».

Проголосовать за понравившийся проект в интернете нельзя – для этого нужно будет обязательно прийти на счетные участки. Скорее всего, это те самые участки, где будет проходить голосование за президента.

Тэги: городская среда
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