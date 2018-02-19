Подрядчика для реконструкции аэропорта в Великом Устюге должны выбрать до 1 августа

Правительство Вологодской области и Росавиация 14 февраля заключили соглашение о предоставлении бюджету региона субсидии из федеральной казны на софинансирование реконструкции аэропорта в Великом Устюге.

Напомним, реконструкция аэропорта должна начаться в 2018 году и завершиться к 2020 году. Как сообщалось в 2017 году, общий объем финансирования 984,8 млн рублей, из них 758 млн рублей– федеральные, 226 млн - региональные средства.

«Поручаю организовать проведение конкурсных процедур на выбор подрядной организации. Эту работу необходимо завершить до 1 августа и подписать соответствующий контракт со строителями», - поставил задачу губернатор области Олег Кувшинников.

Если сейчас взлетно-посадочная полоса аэродрома может принимать только небольшие АН-2 и ЯК-40 вместимостью до 40 пассажиров, то в будущем в Великом Устюге смогут садиться среднемагистральные самолеты, сообщает пресс-служба губернатора.

«Мы должны до 2020 года удлинить взлетно-посадочную полосу, поставить новое навигационное оборудование, а также провести ремонт в аэровокзальном комплексе и запустить прямые авиарейсы в Великий Устюг из всех крупных городов России. Начнем с Москвы и Санкт-Петербурга. Уверен, что реализация этого проекта послужит дельнейшему социально-экономическому развитию Великоустюгского района и всей Вологодской области», - резюмировал Олег Кувшинников.

По словам главы региона, если количество туристов будет расти такими же темпами, в перспективе может быть рассмотрен вопрос дальнейшего расширения аэропорта и организации международных авиаперевозок.