В Сямженском районе на родителей, которые оскорбляли одноклассников своих детей, завели административное дело

19.02.2018 [Происшествия]

В Сямженском районе полицейских, опросивших детей без присутствия их родителей и без их согласия, привлекли к дисциплинарной ответственности. Опрос велся в рамках расследования дела об оскорблении детей родителями их одноклассников.

В районную прокуратуру обратились родители опрошенных детей. Они рассказали, что их дети (ред. - трое детей 12-13 лет) проходят по делу об административном нарушении как потерпевшие. Полицейские не пригласили родителей, когда опрашивали их детей.

По данному факту была проведена проверка.

- Сотрудниками отдела полиции не оповещались родители о производстве опросов их несовершеннолетних детей по делам об административных правонарушениях, а также дети опрашивались без участия их родителей (законных представителей),- сообщает прокуратура  Вологодской области.

По результатам проверки прокурором Сямженского района в адрес начальника МО МВД России «Верховажский» внесено представление об устранении нарушений закона. Два сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что опрошенных детей оскорбляли родители одноклассников. В отношении взрослых нарушителей было возбуждено административное дело.

Тэги: дети, родители, школы
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