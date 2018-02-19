В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы

В Вологде полиция изъяла из офиса курьерской службы СДЕК посылку с 3 тысячами листовок с призывом не ходить на выборы. Об этом Newsvo сообщил координатор штаба Навального в Вологде Евгений Доможиров. Когда он в пятницу пришел получать посылку, оказалось, что ее уже забрали полицейские.

- В пятницу я пришел получать посылку, а мне сказали, что ее нет. Причем сначала сотрудник сказал, что вроде бы полиция забрала, но потом, когда я попросил подробно рассказать, что и когда, он отказался говорить, - говорит Евгений.

Оказалось, что полиция изъяла посылку по рапорту ФСБ (см. в галерее переписку Евгения Доможирова с представтелем СДЭК), в котором говорится, что она якобы содержит материалы, в которых есть клевета на высших должностных лиц государства и призывы к грубому нарушению общественного порядка. Отметим, что такой информации на листовках нет (см. фото листовки в галерее)

В тот же день, 16 февраля, в вологодский штаб Навального пришла дознаватель из полиции и завела разговор о раздаче газет возле проходной ВОМЗ, а во время этого разговора спросила Евгения Доможирова об этой посылке.

-Удивительно, говорю, как раз пишу заявления в правохранительные органы, по факту хищения из компании СДЭК моего отправления. И на вопрос - хочу знать кто похитил листовки, дознаватель отвечает - следственно-оперативная группа. Причём она откуда-то знала, что ко мне придёт посылка, содержимое этой посылки и некую информацию по рапорту о наличии в листовках клеветы на высших должностных лиц государства и призывов к грубому нарушению общественного порядка, - пишет Евгений Доможиров в соцсети.

Он расценивает произошедшее как грабеж.