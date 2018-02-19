Глава Миньковского поселения Игорь Скобин будет одновременно руководить Бабушкинским районом

Главой Бабушкинского района стал Игорь Скобин. Работу на этом посту он будет совмещать с выполнением функций главы Миньковского сельского поселения.

Такое решение приняли депутаты представительного собрания района на сессии 9 февраля.

В конце января с Игорем Скобиным, тогда еще временно исполняющим обязанности главы района, встретился губернатор.

«Вы имеете опыт управленческой работы в статусе главы сельского поселения Миньковское и заместителя председателя представительного собрания района, поэтому знаете все проблемные вопросы изнутри, - отметил Олег Кувшинников. - К сожалению, в последние годы Бабушкинский район потерял ведущие позиции по некоторым направлениям, и эта разноплановая динамика продолжает нас тревожить».

Предыдущий глава района Владимир Порошин подал в отставку. Депутаты приняли решение о прекращении его полномочий главы Бабушкинского муниципального района на сессии 29 января.