В Соколе выясняют причины обрушения котельной, из-за которого часть города осталась без тепла
В Соколе выясняют причины обрушения здания котельной, из-за которого четыре тысячи человек остались без тепла и горячей воды на несколько часов.
По данным областного управления МЧС, инцидент произошел 18 февраля в 10.10 в котельной ОАО «Соколстром» на улице Шатнёва, 47А. Из-за обрушения крыши котельной получили повреждения подающий и обратный трубопровод.
В результате без горячей воды и отопления остались 75 жилых домов с населением 4271 человек, дом престарелых, два детских сада и школа. Восстановить теплоснабжение удалось к 16.50.
- В настоящее время выясняются причины обрушения кровли и готовятся ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях здания, - сообщил во время оперативного совещания у губернатора начальник топливно-энергетического комплекса области Антон Стрижов.