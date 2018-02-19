В Соколе выясняют причины обрушения котельной, из-за которого часть города осталась без тепла

В Соколе выясняют причины обрушения здания котельной, из-за которого четыре тысячи человек остались без тепла и горячей воды на несколько часов.

По данным областного управления МЧС, инцидент произошел 18 февраля в 10.10 в котельной ОАО «Соколстром» на улице Шатнёва, 47А. Из-за обрушения крыши котельной получили повреждения подающий и обратный трубопровод.

В результате без горячей воды и отопления остались 75 жилых домов с населением 4271 человек, дом престарелых, два детских сада и школа. Восстановить теплоснабжение удалось к 16.50.