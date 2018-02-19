В новом учебном году дополнительные первые классы откроются в пяти школах Вологды

Пять школ Вологды откроют дополнительные первые классы в новом учебном году. Это №13 (район Заречье), 14 (Водники), 30 (улица Возрождения), 37 (улицы Архангельская-Конева), центр образования № 23 «Созвучие».

- Это школы, в которых наиболее остро стоит вопрос с первоклассниками, и есть возможность увеличить количество первых классов. Во всех этих школах дети занимаются в две смены, - заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

В прошлом году в Вологде начали учиться около 4,5 тысяч первоклассников. По словам Вадима Цепы, ежегодно их количество увеличивается примерно на 200 человек. В данный момент запись детей в первые классы продолжается.

- С 20 января по 1 февраля шел основной набор ребят в первые классы. По итогам этого периода в 18 школах, а это 49% от общего количества, набор первоклассников завершен. Сейчас процесс продолжается, но это уже вторая, третья, четвертая волна. Еще в 18 школах есть свободные места, - рассказал журналистам заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Кроме того, в сентябре планируют открыть новую школу на улице Северной, которой будет присвоен №42.

В департаменте образования области с 16 января работает «горячая линия» по вопросам приема и зачисления детей в первый класс: юридические вопросы по тел. 23-01-06 (доб.2067), подача заявления через портал госуслуг по тел. 71-11-60. Звонить необходимо в рабочее время с 8 до 17 часов.