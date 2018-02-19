В новом учебном году дополнительные первые классы откроются в пяти школах Вологды

19.02.2018 [Общество]

Пять школ Вологды откроют дополнительные первые классы в новом учебном году. Это №13 (район Заречье), 14 (Водники), 30 (улица Возрождения), 37 (улицы Архангельская-Конева), центр образования № 23 «Созвучие».

- Это школы, в которых наиболее остро стоит вопрос с первоклассниками, и есть возможность увеличить количество первых классов. Во всех этих школах дети занимаются в две смены, - заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

В прошлом году в Вологде начали учиться около 4,5 тысяч первоклассников. По словам Вадима Цепы, ежегодно их количество увеличивается примерно на 200 человек. В данный момент запись детей в первые классы продолжается.

- С 20 января по 1 февраля шел основной набор ребят в первые классы. По итогам этого периода в 18 школах, а это 49% от общего количества, набор первоклассников завершен. Сейчас процесс продолжается, но это уже вторая, третья, четвертая волна. Еще в 18 школах есть свободные места, - рассказал журналистам заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Кроме того, в сентябре планируют открыть новую школу на улице Северной, которой будет присвоен №42.

В департаменте образования области с 16 января работает «горячая линия» по вопросам приема и зачисления детей в первый класс: юридические вопросы по тел. 23-01-06 (доб.2067), подача заявления  через портал госуслуг по тел. 71-11-60. Звонить необходимо в рабочее время с 8 до 17 часов.

Тэги: школы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде задержали убийцу без вести пропавшей 30-летней Марии Шарыповой
Полгода следствия: в сокольской ГИБДД из документов по ДТП пропало важное видео
В Вологде полиция возбудила уголовное дело о растрате в школе №1
Рейтинговое агентство RAEX отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин»
В Вологде будут судить бывшего сотрудника ДПС, избивавшего водителей-нарушителей
В воскресенье в Вологде будут работать несколько площадок, посвященных масленице
В Череповце вырубают уникальный лес в черте города
Администрация Белозерского района объявила аукцион на покупку "Митсубиси Аутлендер" за 2,1 млн рублей
В Тотемском политехническом колледже обязанности психолога исполнял агроном
В капитале банка «Северный Кредит» не досчитались 5 млрд рублей
19.02.2018 [Общество]

Камерный театр в Вологде переедет на второй этаж «Салюта» весной 2018 года

640
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка, посвященная истории вологодского масла и кружева, открылась в областном архиве
В Вологде опубликовали проекты благоустройства 25 общественных пространств
Подрядчика для реконструкции аэропорта в Великом Устюге должны выбрать до 1 августа
В Сямженском районе на родителей, которые оскорбляли одноклассников своих детей, завели административное дело
В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы
Глава Миньковского поселения Игорь Скобин будет одновременно руководить Бабушкинским районом
В Соколе выясняют причины обрушения котельной, из-за которого часть города осталась без тепла
 
19.02.2018 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Светлана

1745
0
19.02.2018 [БлогоVO]

Про гея на передержке и призывной возраст до 60 лет

487
0
19.02.2018 [Обзор Прессы]

Татьяна Краснова: У нас так не принято

696
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика