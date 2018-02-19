Житель Кадуя варил дезоморфин на съемной квартире

В Кадуе полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении наркотиков.

- При осмотре квартиры, которую жилец снимал, полицейские обнаружили емкость с жидкостью бурого цвета. Химическое исследование вещества показало, что оно представляет собой наркотическое средство дезоморфин в количестве 0,834 грамма, - сообщает пресс-служба регионального управления УМВД.

Кроме того, в квартире изъяли различные предметы со следами их использования в процессе изготовления наркотика. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотиков.

Решением суда подозреваемый заключен под стражу. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.