В Белозерске выбирают лучшую куклу Масленицы

В Масленицу 26 кукол Масленицы, от традиционных до тематических, украсили городскую площадь Белозерска.

Конкурс на лучшую ART-Масленицу организовал Центр ремесел и туризма. В нем приняли участие как организации, в частности, десткие сады, так и семьи.

- Ими можно было не только полюбоваться, но и сфотографироваться. Всех конкурсантов наградили грамотами и памятными призами. А голосование за лучшую ART-Масленицу продолжается, - рассказали организаторы.

Проголосовать за понравившийся арт-объект можно в группе Центра ремесел и туризма до полуночи 20 февраля.

Победитель интернет-голосования будет приглашен в Центр ремесел и туризма, где ему вручат льняную Белозерскую сударыню и диплом.