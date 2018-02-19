В Шексне детей травмировало льдом, упавшим с крыши дома культуры во время праздника Масленицы

Череповецкий межрайонный следственный отдел СК РФ проводит доследственная проверка по факту обрушения наледи на двух детей и пенсионерку.

По данным следствия, 18 февраля 2018 года около двух часов дня 61-летняя женщина с двумя внуками, 4-летней девочкой и 6-летним мальчиком, пришла на массовый праздник около дома культуры по адресу ул. Октябрьская, 54. Во время представления они стояли на крыльце клуба, когда с окна второго этажа здания на них обрушилась наледь.

- Медики констатировали у детей ушибы, у пенсионерки произошедшее вызвало шок,- сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется степень вреда здоровью, причиненного малолетним детям и местной жительнице.