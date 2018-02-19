В Вологодскую область закупят лекарственный препарат для пациентов с орфанными заболеваниями

В Вологодскую область поступит один из лекарственных препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает портал synapsenet.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Аукцион на закупку медикамента «Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда: лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ+600 МЕ» объявил Минздрав. Деньги на него выделяются в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

Начальная цена закупки – 47 656 188 рублей. На эти деньги будет закуплено 1 911 600 единиц препарата, которые будут распределены по 18 субъектам РФ, из них в Вологодскую область поступит 30 000. Цена за единицу препарата – 24,93 рублей. Соответственно, для Вологодской области будет закуплено лекарственного препарата на 747 900 рублей.

Сейчас на аукцион принимаются заявки, поставщик будет определен 19 марта. Лекарство поступит в госаптеку «Фармация» на ул. Лечебная, 30 в Вологде.

Отметим, что это только одно из лекарств, необходимых людям с орфанными заболеваниями. Стоимость лечения одного больного с таким заболеванием может достигать 30 миллионов рублей в год. В Вологодской области такими болезнями страдают больше 200 человек, половина из них - дети. Сейчас закупка лекарств для таких пациентов осуществляется за счет средств регионов. На 2018 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 250 миллионов рублей.