Череповецкая «Северянка» сохранила за собой первую строчку Высшей лиги А

19.02.2018 [Спорт]

Матч 14 тура волейбольной Высшей лиги А между череповецкой «Северянкой» и курским «ЮЗГУ-Атом» завершился одной победой и одним поражением нашей команды.

В субботу череповчанки уступили в первом сете 18:25, второй с таким же счетом выиграли, но третья и четвертая партия осталась за гостями из Курска (обе со счетом 22:25) - «Северянка» потерпела поражение 1:3.

Во втором матче, который прошел накануне, череповчанкам удалось взять убедительный реванш, выиграв его со счетом 3:0.

После 14 туров «Северянка» занимает первую строчку Высшей лиги А, имея 24 победы и 4 поражения. У ближайшего соперника, «ЮЗГУ-Атома», 21-7 соответственно. В следующем туре, 24-25 февраля, череповецкая «Северянка» сыграет в гостях против «Липецк-Индезит».
 

Тэги: волейбол
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