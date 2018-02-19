В Никольском районе пенсионер из-за опьянения забыл, зачем убил собутыльника

19.02.2018 [Происшествия]

73-летний никольчанин подозревается в убийстве своего собутыльника. Трагедия произошла 15 февраля.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти следователи обнаружили в доме пенсионера в одной из деревень Никольского района. По версии следствия, хозяин дома во время застолья поссорился со своим 51-летним гостем и нанес ему удары различными предметами по голове и телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

К совершению преступления, по данным следствия, привело злоупотребление мужчинами алкоголем. Из-за сильного опьянения подозреваемый даже не смог объяснить, что стало причиной конфликта.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства  деяния. С места происшествия изъяты топор и нож, по которым назначены судебные экспертизы. Подозреваемый по ходатайству следствия заключен под стражу, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Тэги: пьянство, убийство
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