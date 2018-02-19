В Вологде вынесли второй приговор приставу, ранее осужденному за присвоение денег должников

19.02.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор бывшему судебному приставу, которая присваивала деньги должников, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 годах в Вологде женщина получала от должников деньги, часть из которых, используя свое служебное положение, присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Чтобы скрыть хищения, она вносила в документы заведомо ложные сведения о суммах денег, уплаченных по исполнительным производствам.

Приговором суда вологжанке назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и лишением права занимать определенные должности на срок 2 года. Кроме того, с нее взыскано в пользу потерпевшего 119,4 тыс. рублей.

Ранее, в мае 2017 года, вологжанка уже была осуждена за 28 аналогичных преступлений к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком 3,5 года.

Новые эпизоды преступлений вскрылись в ходе продолжившейся совместной работы следователей с УФССП России по Вологодской области и ОЭБ и ПК УМВД России по Вологде.

Тэги: приставы, коррупция
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