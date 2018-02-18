Вологжанин Денис Спицов стал серебряным призером Олимпиады в составе сборной России

18.02.2018 [Спорт]
Вологжанин Денис Спицов стал серебряным призером Олимпиады в составе сборной России

Сборная России стала серебряным призером Олимпиады в лыжной эстафете. За нашу сборную бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, замыкавший четверку. На трассе ему пришлось соревноваться с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо. Денис Спицов смог догнать тройку лидеров и какое-то время даже шёл первым, но затем пропустил вперед Клебо.

В итоге золото досталось Норвегии, серебро - России, наши лыжники уступили соперникам около 10 секунд. Тройку лидеров с большим отставанием замкнули французы.

Напомним, Денис Спицов родился и вырос в Вологодской области, но сейчас он выступает за Тюмень. Сразу после гонки в интервью МАТЧ ТВ лыжник сказал, что посвящает эту медаль ребятам, которых нет на Олимпиаде.
 

Тэги: олимпиада, лыжный спорт
Фото: vk.com/necha35
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