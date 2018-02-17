Вологодская лыжница Анна Нечаевская стала бронзовым призером Олимпиады в составе Сборной России

Женская сборная России по лыжный гонкам, в составе которой выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, завоевала бронзу в эстафете 4x5 км на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.



Наталья Непряева, которая открывала эстафету, прошла свой участок на отлично и финишировала первой, оторвавшись от соперниц примерно на десяти секунд. Удержать первое место удалось и Юлии Белоруковой, которая бежала второй этап эстафеты. На третьем этапе Анастасия Седова стала третьей, а вологжанка Анна Нечаевская, преодолевавшая дистанцию в компании шведки Стивы Нильсон и норвежски Марет Бьорген, которых и пропустила вперед, завоевала для сборной России бронзовую медаль - первую для России медаль в этом виде спорта с 2006 года. Анна Нечеавская на Олипиаде выступает за Татарстан.

Золото досталось Норвегии, серебро - Швеции. Россиянки отстали на 43,3 секунды.



Отметим, что это уже не первая медаль в копилке Олимпийских атлетов из Вологодской области: накануне Денис Спицов, уроженец Вожиги, стал третьим в индивидуальной гоке на 15 км.