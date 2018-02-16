Полгода следствия: в сокольской ГИБДД из документов по ДТП пропало важное видео

Любовь Южакова

В августе 2017 года в Кадникове произошло ДТП, которое в маленьком городе в Сокольском районе обсуждают до сих пор: 21-летний водитель ВАЗа сбил троих человек. Двое из них отделались испугом и ушибами, а один лишился возможности ходить. Вину за произошедшее старательно пытаются взвалить на пешеходов, а видео, которое могло бы доказать их правоту, исчезло прямо из сокольской ГИБДД.

ДТП на обочине

Все произошло вечером 5 августа на улице Механизаторов недалеко от дома семьи Шустиковых. Супруги Анна и Павел вместе с другом Алексеем пешком возвращались домой, шли мимо пищевого комбината.

- Мы в тот вечер возвращались домой втроем: я, супруг и наш друг Алексей, шли не по самой дороге, а по обочине – тротуаров у нас нет. То есть это было не на трассе, а у нас, на улице. Вот мы и шли, шли друг за другом, это даже камера зафиксировала, на комбинате установленная. Вдруг выезжает ВАЗ, сначала машина задела меня, в бедро удар был, - рассказывает Анна.

После этого ВАЗ задел Алексея, а затем Павла. Последний пострадал серьезнее всего – если первых двух пешеходов машина затронула по касательной, и они отделались ушибами, то Павел сначала оказался на капоте машины, а потом его отбросило на обочину, где он потерял сознание.

- Я шел, курил, ничего не успел заметить, только фарами осветило, и я больше ничего не помню, - рассказывает мужчина.

Анна говорит, что когда водитель вылез из машины, он сказал ей, что у него запотело лобовое стекло, и якобы из-за этого пешеходов он не видел. Потом правоохранителям он будет рассказывать совсем другие версии произошедшего. Водитель ВАЗа - 21-летний местный житель Иван Творилов, который летом 2017 года вернулся из армии.

Обочина, на которой произошло ДТП. Тротуара в этом месте нет. Фото Newsvo.

Лихач?

На место вызвали «скорую», Павла в тяжелом состоянии увезли в больницу. Алексей поехал с ним, а Анна поспешила домой к 12-летнему сыну, который был один и ждал родителей. Когда женщина снова вернулась на место ДТП, все замеры сотрудниками ГИБДД уже были сделаны, причем без участия пешеходов.

- За то время, пока меня не было, наговорить про нас можно было все, что угодно. Когда мы потом читали его (ред. – водителя) объяснения, в них уже ничего не было про лобовое стекло, что оно у него запотело. Говорит, что мы шли все в черной одежде, без светоотражателей и в темное время суток, и вот так получилось, что он нас не видел и сбил. Вина вся на нас теперь, - говорит Анна.

Светоотражателей на одежде пешеходов действительно не было, но черной она не была. Павел говорит, что был в яркой желтой одежде, Анна – в светло-серой. ДТП произошло в зоне действия знака об ограничении скорости в 40 км/ч.

- Тормозной путь у машины, по документам, – 11,2 метра. Не буду говорить, сколько там километров в час была скорость – не знаю, экспертиза еще не сделана, но очевидно, что она была большая, - уверен Павел.

Фото ВАЗа после ДТП сделано 17 августа 2017 года. Фото предоставлено семьей Шустиковых.

Травмы средней тяжести?

После аварии Павла в тяжелом состоянии доставили в Сокольскую ЦРБ. Врачи говорили, что до Вологды его живым просто не довезли бы.

- Мне было не перевернуться даже – меня переворачивали с бока на бок, кормили – руки не двигались. Правая рука до сих пор висит плетью, семь месяцев на больничном, практически инвалидность, ходить нормально до сих пор не могу, - говорит мужчина.

Вывих руки вправили, но оказалось, что оторван бицепс, размозжена кость. Колени Павла не сгибаются – ходить он может только в жестких повязках на прямых ногах, и то недолго – 10-12 минут, потом ноги синеют, нужно снова ложиться. На голову Павла было наложено множество швов.

Тем не менее медэкспертиза признала, что ДТП нанесло Павлу всего лишь… вред «средней тяжести». А человек почти круглые сутки лежит. Естественно, работать он не может.

Вологодские и ярославские врачи не берутся делать операции, которые могли бы вернуть Павлу возможность нормально ходить – сейчас семья ждет квоту на лечение в Санкт-Петербурге.

Травмы на ногах Павла после ДТП. Фото предоставлено семьей Шустиковых.

Пропавшее видео

У Шустиковых много претензий к сотрудникам ГИБДД, которые ведут расследование по факту ДТП. Например, видеозапись, доказывающая, что Анна, Павел и Алексей шли в светлой одежде и по обочине, в ГИБДД просто … исчезла (!)

- После того, как все произошло, я обратилась в службу безопасности комбината, чтобы посмотреть, не видно ли ребят на видео, там как раз камера висит. Я своими глазами все увидела: Анна, Павел и Алексей идут друг за другом, по обочине, не по дороге. Мы оформили ходатайство, чтобы сотрудники ГИБДД забрали эту запись и приобщили к делу, - рассказывает сестра Анны Шустиковой Вера.

Само ДТП, к сожалению, на запись не попало – слишком далеко. Тем не менее, видео могло бы опровергнуть слова водителя ВАЗа о том, что пешеходы шли по проезжей части в темной одежде. Запись с пищевого комбината правоохранители забрали только спустя месяц после того, как было оформлено ходатайство (!) Шустиковым обещали отправить видео на экспертизу, но этого так и не произошло.

- И тут внезапно оказалось, что видео просто нет. Я спрашиваю: «А куда запись исчезла?». Инспектор мне объяснила, что сама была в отпуске, ее сотрудники залезли к ней в компьютер, что-то почистили, и видео удалилось. Как такое вообще может быть? – возмущается Анна.

Однако факт остается фактом: важное для следствия видео исчезло.

Исчезновение видео Newsvo подтвердили в областном УМВД и отметили, что сейчас в сокольском ГИБДД по этому поводу проводится служебная проверка.

- Видеозапись была просмотрена в присутствии потерпевшей, факта ДТП на ней зафиксировано не было. В настоящее время видеозапись утрачена. По данному факту назначена служебная проверка. Проводятся мероприятия по восстановлению видеозаписи. Расследование по факту ДТП проводится в связи с нахождением транспортного средства на автотехническом исследовании, - говорится в ответе УМВД на наш запрос.

Шустиковы рассказывают, что сразу после ДТП водитель починил свою машину и даже некоторое время ездил на ней, не дожидаясь никаких исследований.

Камера видеонаблюдения на здании пищевого комбината. Фото Newsvo.

Полгода следствия

Разбирательства по факту ДТП длятся уже шесть месяцев. Никакого дела до сих пор не возбуждено. В январе 2018 года сотрудники ГИБДД вновь выезжали на место и снова провели замеры.

Шустиковы сомневаются в объективности и, главное, целесообразности этого «мероприятия».

- Как там можно сейчас что-то измерять? Кругом снег, дорога заужена из-за этого, - удивляется Павел.

Семья водителя ВАЗа за все это время никакой помощи Павлу и Анне не оказала. Более того, Твориловы выдвигают все новые версии произошедшего, в которых Шустиковы якобы сами виноваты.

- Говорят, например, что я сам прыгнул на машину – увидел, что жену мою сбили и прыгнул в отместку. Представляете? Говорят, что мы пьяные шли посредине дороги. Мы действительно немного выпили в тот вечер, я не отрицаю, но пьяными мы не были. Мы шли по обочине, – говорит Павел. - А когда полицейские проводили повторные замеры, на место ДТП прибежала мать водителя. Когда ее спросили, что она там делает, она сказала, что будет показывать. Хотя во время ДТП ее даже рядом не было!

Newsvo попытался выяснить, что по поводу ДТП думает сам Иван Творилов, в тот вечер сидевший за рулем ВАЗа, но молодой человек от комментариев отказался, заявив, что следствие еще не окончено. Он удивился, почему этот случай вообще заинтересовал СМИ.