В Вологде будут судить бывшего сотрудника ДПС, избивавшего водителей-нарушителей

16.02.2018 [Происшествия]

В Вологде перед судом предстанет 32-летний бывший сотрудник ДПС управления ГИБДД России по Вологодской области. Мужчина избивал водителей, заподозренных им в нарушении правил дорожного движения.

Так, в 2016 году подозреваемый остановил автомобиль, за рулем которого сидел мужчина с признаками алкогольного опьянения. После того, как полицейский предложил ему пройти медосвидетельствование, водитель бросился бежать, а потом упал. Догнав нарушителя, полицейский нанес ему, лежавшему на земле и не оказывающему сопротивления, не менее двух ударов ногами по голове и руке.

- В результате чего потерпевшему причинен средней тяжести вред здоровью, а также неизгладимое обезображивание его лица, - сообщает прокуратура Вологды.

В 2017 году этот сотрудник ДПС продолжал работать. Приехав по вызову о стоящей на газоне машине, он заметил, что за рулем этого автомобиля спит мужчина, от которого пахнет алкоголем. Сотрудник ДПС потребовал от него съехать с газона, чтобы зафиксировать факт управления автомобилем в состоянии опьянения, а потом на мужчину надели наручники и посадили в служебное авто.

- Обвиняемый незаконно применил к вологжанину специальные средства - наручники, незаконно оформил в отношении него материалы об административном правонарушении, а также применил к потерпевшему физическую силу, принудительно вытащив его из служебного автомобиля, при этом вологжанин ударился головой об арку пассажирской двери и бросил его на землю лицом вниз, отчего потерпевший испытал физическую боль, - сообщает прокуратура города.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств». В настоящий момент его материалы переданы в суд.

Тэги: полиция, ДПС
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