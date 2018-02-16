Череповчанка, которая умерла через 20 дней после родов, погибла из-за оторвавшегося тромба

Доследственная проверка установила причину гибели роженицы в посёлке Тошналово Череповецкого района

Напомним, трагедия произошла осенью 2017 года. 18 ноября 25-летней жительнице поселка Тоншалово сделали кесарево сечение, родилась девочка, спустя пять дней женщину выписали из роддома. Через неделю после выписки из роддома у нее внезапно поднялась температура, и ее госпитализировали. 8 декабря женщина умерла.

Проверка показала, что женщина погибла из-за оторвавшегося тромба.