В капитале банка «Северный Кредит» не досчитались 5 млрд рублей

16.02.2018 [Экономика]

Отрицательная разница между активами и обязательствами вологодского банка «Северный Кредит» превышает 5,1 млрд рублей. Об этом пишет портал Банки.ру со ссылкой на информацию Центробанка.

Активы банка на дату отзыва лицензии оцениваются по итогам обследования в сумму около 2,875 млрд рублей, в том числе чистая ссудная задолженность — в 1,89 млрд. Соответствующие суммы, прописанные в бухгалтерском балансе банка, — 3,102 млрд и 2,096 млрд рублей соответственно.

Обязательства банка составляют 8,004 млрд рублей. Обязательства перед клиентами, не являющимися кредитными организациями, равны 5,854 млрд, в том числе перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — чуть менее 4,161 млрд. Объем средств кредитных организаций превышает 1,987 млрд рублей.

Напомним, Арбитражный суд Вологодской области 26 января принял заявление Центробанка о признании банка банкротом.

Тэги: банки
Сюжет: скандал с «Северным кредитом»
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