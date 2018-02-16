Врачи Вологды и Череповца выезжают в районы консультировать местных жителей

16.02.2018 [Общество]

Врачи областных клинических больниц Вологды и Череповца, детской областной клинической больницы продолжают выезжать в районы и проводить консультативные приемы для пациентов. Приёмы - бесплатные, в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения по Вологодской области.

Прием на базе районных больниц и поликлиник ведут сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, невролог, уролог, онколог, хирург, проктолог, детский хирург, уролог-андролог, эндокринолог.

- Перечень специалистов, которые выезжают в районы, определяет центральная районная больница. В зависимости от того, в каких специалистах нуждается район, мы такую бригаду и формируем. Приближение специализированной медицинской помощи на село - одно из приоритетных направлений в работе департамента здравоохранения области, - пояснил начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

20 февраля консультативные приемы пройдут в Вожегодской ЦРБ. Здесь будут вести прием акушер-гинеколог, травматолог, нефролог, сердечно-сосудистый хирург. 1 марта консультативные приемы состоятся в Харовской ЦРБ. Здесь будут работать кардиолог и эндокринолог (ред. - график работы специалистов можно посмотреть в таблице под новостью).

Записаться на прием можно в районных поликлиниках. При себе необходимо иметь направление лечащего врача из поликлиники, документы, подтверждающие диагноз, имеющиеся результаты исследований, страховой медицинский полис и паспорт.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, в области также организованы выездные консультации специалистов Вологодского областного диабетологического центра: врача-эндокринолога, врача-офтальмолога, врача-невролога, врача-кардиолога.

Тэги: здравоохранение, врачи
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде задержали убийцу без вести пропавшей 30-летней Марии Шарыповой
Мэр Вологды высказался за снос исторического здания на улице Чернышевского
В Вологде полиция возбудила уголовное дело о растрате в школе №1
Рейтинговое агентство RAEX отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин»
Вместо Центра искусств на улице Конева в Вологде появится торгово-развлекательный центр
В Череповце вырубают уникальный лес в черте города
В Тотемском политехническом колледже обязанности психолога исполнял агроном
Администрация Белозерского района объявила аукцион на покупку "Митсубиси Аутлендер" за 2,1 млн рублей
Вологодский врач, удаливший 9-летней девочке коренные зубы вместо молочных, не имел образования хирурга
Восемь человек получили травмы в ДТП в Бабаевском районе
15.02.2018 [Происшествия]

В Вологде полиция возбудила уголовное дело о растрате в школе №1

6274
0
15.02.2018 [Происшествия]

Рейтинговое агентство RAEX отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Вологжанин»

4402
0
14.02.2018 [Общество]

Вологжан, купивших квартиры в недостроях "Стройиндустрии", включат в реестр "обманутых дольщиков"

1304
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Полгода следствия: в сокольской ГИБДД из документов по ДТП пропало важное видео
В Вологде будут судить бывшего сотрудника ДПС, избивавшего водителей-нарушителей
Череповчанка, которая умерла через 20 дней после родов, погибла из-за оторвавшегося тромба
В капитале банка «Северный Кредит» не досчитались 5 млрд рублей
Врачи Вологды и Череповца выезжают в районы консультировать местных жителей
Российско-американская музыкальная группа «Privet Earth!» сняла клип в Вологде
«Чеваката» выиграла 26 из 28 матчей в баскетбольной Суперлиге 2
 
16.02.2018 [Происшествия]

Полгода следствия: в сокольской ГИБДД из документов по ДТП пропало важное видео

1600
0
16.02.2018 [БлогоVO]

Теперь это станет традицией!

277
0
16.02.2018 [Обзор Прессы]

Десятый вал

523
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика