Врачи Вологды и Череповца выезжают в районы консультировать местных жителей

Врачи областных клинических больниц Вологды и Череповца, детской областной клинической больницы продолжают выезжать в районы и проводить консультативные приемы для пациентов. Приёмы - бесплатные, в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения по Вологодской области.

Прием на базе районных больниц и поликлиник ведут сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, невролог, уролог, онколог, хирург, проктолог, детский хирург, уролог-андролог, эндокринолог.

- Перечень специалистов, которые выезжают в районы, определяет центральная районная больница. В зависимости от того, в каких специалистах нуждается район, мы такую бригаду и формируем. Приближение специализированной медицинской помощи на село - одно из приоритетных направлений в работе департамента здравоохранения области, - пояснил начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

20 февраля консультативные приемы пройдут в Вожегодской ЦРБ. Здесь будут вести прием акушер-гинеколог, травматолог, нефролог, сердечно-сосудистый хирург. 1 марта консультативные приемы состоятся в Харовской ЦРБ. Здесь будут работать кардиолог и эндокринолог (ред. - график работы специалистов можно посмотреть в таблице под новостью).

Записаться на прием можно в районных поликлиниках. При себе необходимо иметь направление лечащего врача из поликлиники, документы, подтверждающие диагноз, имеющиеся результаты исследований, страховой медицинский полис и паспорт.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, в области также организованы выездные консультации специалистов Вологодского областного диабетологического центра: врача-эндокринолога, врача-офтальмолога, врача-невролога, врача-кардиолога.