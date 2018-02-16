Российско-американская музыкальная группа «Privet Earth!» сняла клип в Вологде

16.02.2018 [Общество]

Российско-американская группа «Privet Earth!» (Привет, Земля) 14 февраля презентовала свой новый клип на песню «That's why they call it» («Вот почему это называют…»), снятый в Вологде.

Автор и лидер проекта – вологжанин Иван Несмирный - уже несколько лет живет и работает в США. По словам музыканта, эта песня - своеобразный гимн вере в любовь, послание всем, кто хочет, но боится решиться дать шанс новой любви.

Режиссером ролика стал друг детства Несмирного Никита Воскобойников, вологодский музыкант и клипмейкер. В создании сценария и работе над клипом также приняла участие съемочная группа PSK Productions (Александр Шелыгин и Андрей Костромин). Основная идея клипа – день из жизни пожилой пары, заново переживающей свою юность.

- Съемки проходили летом 2017 года в зале Вологодского музыкального колледжа и на живописных улицах города. В роли пожилой пары снялись актеры драматического театра и кино Анатолий Михасик и Нина Скрябкова; также в съемках приняли участие вологжане Никита Коротылев, Вячеслав Смирнов, Александр Андрюшин, Ирина Балина, Анатолий Фуников, Екатерина Шулякова, Алексей и Анна Южаковы, - сообщает портал PR-агентства kushnir.ru.

Privet Earth! - музыкальный проект Ивана Несмирного, созданный в 2007 году. Фронтмен характеризует стиль группы как «блиц-рок» – синтез панк-рока, классической музыки и электроники. В Лос-Анджелесе колектив записал и выпустил две полноформатные пластинки на английском языке: Privet Earth! (2009) и Breaking The Ice (2013). Синглы с дебютного альбома Privet Earth! - «The Saddest Boy in the World» и «The Sunshine Never Cries» - попали в длинный список «Грэмми-2011» в двух категориях: «Лучшая рок-песня» и «Лучшее рок-выступление», американский портал Music Reviews поставил альбому 5 из 5 звезд, а британский Power Play - 9/10. После положительной рецензии на треки группа оказалась в списке 25 лучших новых артистов Северной Америки в 2015 году по версии ведущего музыкального журнала Music Connection (США/Канада).
 

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