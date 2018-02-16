«Чеваката» выиграла 26 из 28 матчей в баскетбольной Суперлиге 2

В очередном туре баскетбольной Суперлиги 2 «Чеваката» на своем паркете принимала «Спартак» из Санкт-Петербурга. Обе команды ранее играли в Премьер-лиге, а теперь встретились в турнире двумя рангами ниже.



Первый матч, прошедший в среду, завершился победой вологодской команды 65:45. «Вологда-Чеваката» была сильнее во всех четырех четвертях.



Итоги матча подвела Мария Канищева:

- Девочки – наши соперницы с характером, показывали свою агрессию и в защите, и в нападении. Но мы тоже не промах – старались найти их слабые стороны во время игры. На тренировках это отрабатывали – и в итоге победа. Сегодня на площадку не выходила самый опытный игрок нашей команды Елена Волкова, и, наверно, это стало стимулом для нас. Когда мы играли с гораздо более опытным игроком, конечно, выигрывали, сейчас - без такого игрока, и в этом случае есть огромное желание доказать, что ты не просто так выходишь на площадку, а можешь тоже показать, на что способен.

Повторный матч, прошедший накануне, завершился также в пользу вологодских баскетболисток - 75:61.



Сейчас на счету «Чевакаты» 26 побед в 28 матчах., команда занимает первую строчку турнирной таблицы. В следующем туре 6-7 марта вологжанки на своей площадке примут "Шахты" из одноименного города Ростовской области.