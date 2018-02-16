В воскресенье в Вологде будут работать несколько площадок, посвященных масленице

В это воскресенье, 18 февраля, вологжан приглашают всей семьёй встретить масленицу.

Праздник «Вологодская Масленица» пройдёт на Кремлевской площади и в Кремлевском саду и начнётся в полдень. На Кремлевской площади на главной сцене состоится концерт с участием фольклорных коллективов города, также выступят и столичные гости - шоу-группа «Федорино горе» из Москвы, пройдёт награждение победителей конкурса «Цветущий зимний город».

В это же время в Кремлёвском саду будет проходить «Детская Масленица»: учащиеся школы традиционной народной культуры научат детей закликать весну, а театр-студия «Сонет» покажет спектакль. Здесь же рядом со сценой пройдет «Молодецко-удалецкая Масленица»: участникам предложат забраться на «призовой столб» и поучаствовать в боях на мечах и перетянуть 100-метровый канат.

На аллее Кремлевского сада пройдет «Игровая-потешная Масленица». В ней смогут принять участие и взрослые, и дети. Здесь состоится квест по арт-объектам, установленным на этом пути, а потом желающие смогут пройти полосу препятствий в веревочном парке.

Также вологжан ждут традиционная и музыкальная масленица.

В 14.00 жителей приглашают к фонтану на набережной (ред. - возле памятнику основателю Вологды монаху Герасиму), чтобы проводить зиму символическим сожжением 12-метровой масленицы. Подожгут чучело с помощью старинного метода – огонь будут добывать трением. Как сообщают организаторы, чучело будет установлено на противоположном берегу реки.

- Масленица – это большой семейный праздник. На проводы зимы на Руси издревле выходили гулять всей деревней, селом, уездом, городом. Вологда не изменяет этой традиции. 18 февраля вся Вологда выйдет гулять. Площадки будут открыты в микрорайонах и центре города. За один день вологжане смогут побывать сразу на нескольких мероприятиях – на разных масленицах, чтобы каждый выбрал свой вариант празднования, – рассказал заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

В микрорайонах площадки будут открыты в том числе в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Во дворах, отремонтированных в 2017 году, ТОСы подготовят игры для детей, молодецкие забавы, семейные интерактивы.

Подробная программа празднования масленицы в Вологде