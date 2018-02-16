На улице Пугачева в Вологде в 2018 году установят наружное освещение

В Вологде на одном из участков улицы Пугачева появится наружное освещение. Речь идет об отрезке от улицы Карла Маркса до улицы Канифольной, где в этом году будет смонтированы фонари, сообщает пресс-служба городской администрации.

Позже освещение также появится на участке до улицы Баранковской. Об этом вологжанам рассказали представители городских властей в ходе мобильной приемной.

Городские власти обсудили с жителями работу общественного транспорта, ремонт дворов, работу управляющих компаний по уборке снега. Говорили и о развитии города в целом. В частности, вологжан волнует состояние парка Ветеранов, к арендатору много вопросов.

«Асфальт на дорожках полностью вышел из строя. Пожилые люди занимаются в парке скандинавской ходьбой, но там сложно ходить. И аттракционов, по нашему мнению, стало совсем мало», – рассказали участники встречи.

В аренде у новой компании парк Ветеранов находится больше года. Как пояснил арендатор, за это время проведен ряд работ: почищен пруд, проведена сертификация всех аттракционов. Сейчас по заказу компании в ВоГУ разрабатывается проект реконструкции парка – это тоже одно из условий договора. Жители также выразили готовность помочь привести в порядок главную зеленую зону микрорайона.