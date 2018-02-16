На улице Пугачева в Вологде в 2018 году установят наружное освещение
В Вологде на одном из участков улицы Пугачева появится наружное освещение. Речь идет об отрезке от улицы Карла Маркса до улицы Канифольной, где в этом году будет смонтированы фонари, сообщает пресс-служба городской администрации.
Позже освещение также появится на участке до улицы Баранковской. Об этом вологжанам рассказали представители городских властей в ходе мобильной приемной.
Городские власти обсудили с жителями работу общественного транспорта, ремонт дворов, работу управляющих компаний по уборке снега. Говорили и о развитии города в целом. В частности, вологжан волнует состояние парка Ветеранов, к арендатору много вопросов.
«Асфальт на дорожках полностью вышел из строя. Пожилые люди занимаются в парке скандинавской ходьбой, но там сложно ходить. И аттракционов, по нашему мнению, стало совсем мало», – рассказали участники встречи.
В аренде у новой компании парк Ветеранов находится больше года. Как пояснил арендатор, за это время проведен ряд работ: почищен пруд, проведена сертификация всех аттракционов. Сейчас по заказу компании в ВоГУ разрабатывается проект реконструкции парка – это тоже одно из условий договора. Жители также выразили готовность помочь привести в порядок главную зеленую зону микрорайона.
«Замечания все зафиксированы, я надеюсь, что арендатор примет срочные меры. Задача поставлена – навести порядок в Парке Ветеранов, будем контролировать выполнение. Наши уважаемые ветераны сказали, что даже готовы выйти туда на весенний субботник. Необходимо, чтобы парк работал, жил и развивался. Также людей волнуют вопросы благоустройства, ремонта дворовых территорий, тротуаров. Мы обсудили будущий ремонт общественных пространств в рамках федерального проекта «Городская среда». Жители сами смогут выбрать из 25 территорий те, которые будет ремонтировать администрация в 2018 году. Напомню, рейтинговое голосование пройдет 18 марта», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.